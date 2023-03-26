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تقنية مذهلة تحوّل النص الكتابي إلى فيديو عبر الذكاء الاصطناعي

الأحد 26 مارس 2023 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية مذهلة تحوّل النص الكتابي إلى فيديو عبر الذكاء الاصطناعي



غزة / سما /

نجح خبراء في شركة "Runway AI" في تطوير تقنية جديدة، يمكنها صناعة مقاطع فيديو، بناء على شروحات مقدمة من خلال نص مكتوب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تقنية "Gen 2" التي طورتها الشركة، تعتمد الذكاء الاصطناعي، ولها القدرة على إنشاء مقطع فيديو بناء على وصف نصي لبضع كلمات فقط، فعلى سبيل المثال يكفي أن يكتب المستخدم عبارة "قطة تمشي تحت المطر" لتقوم التقنية بتحويل هذا الوصف إلى مقطع فيديو مدته ثلاث ثوان تقريبا.

وبالإضافة إلى استعمال الكلمات يمكن لمستخدم التقنية الجديدة استعمال صورة معينة كتوضيح لخوارزميات التقنية، بشأن كيف يريد للأشكال أن تظهر في مقطع الفيديو الذي يريد الحصول عليه.

وتشبه تقنية "Gen 2" الجديدة في مبدأ عملها الآلية التي تعتمد في تحويل النصوص إلى صور في خدمات "MidJourny"، لكنها تحوّل الكلمات والعبارات إلى مقاطع فيديو.

وأشارت "Runway AI" إلى أن تقنيتها الجديدة ليست متاحة للجميع حاليا، ويمكن للراغبين بتجربتها التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالمطورين، وإضافة أنفسهم على قوائم الانتظار.

وكانت شركة "Runway AI" قد بدأت بتطوير تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي منذ العام 2028، وتمكنت العام الماضي من اجتذاب استثمارات بقيمة 50 مليون دولار، كما أنها ساهمت في تطوير تقنيات Stable Diffusion القادرة على تحويل النصوص المكتوبة إلى صور.

#تقنية #الذكاء الاصطناعي

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