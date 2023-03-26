اسرائيل: سينخفض ​​سعر الكهرباء بنسبة 2.4%

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في إسرائيل، اليوم الأحد، خفض أسعار الكهرباء، بنسبة 2.4%، بدءًا من شهر نيسان/ أبريل.

واشارت الهيئة إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي غير مستقرة ، وأن سعر الفائدة ، ومؤشر الأسعار ، وسعر الصرف ، أدى ارتفاعها والمخاطر الناشئة عنها جزئياً إلى تعويض انخفاض أسعار الفحم العالمية.

جاء ذلك بعد أسبوعين من اعتراض مؤسسات اقتصادية برئاسة اتحاد المصنّعين، على قرار الهيئة العامة لسلطة الكهرباء بخفض أسعار الكهرباء بـ2% فقط.

وادعت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في إسرائيل، أن محاولة الانقلاب على القضاء الإسرائيلي وتأثير ذلك على قوة الشيكل مقابل الدولار، قللت حجم خفض أسعار الكهرباء.