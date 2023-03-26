  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: سينخفض ​​سعر الكهرباء بنسبة 2.4%

الأحد 26 مارس 2023 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: سينخفض ​​سعر الكهرباء بنسبة 2.4%



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في إسرائيل، اليوم الأحد، خفض أسعار الكهرباء، بنسبة 2.4%، بدءًا من شهر نيسان/ أبريل.

واشارت الهيئة إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي غير مستقرة ، وأن سعر الفائدة ، ومؤشر الأسعار ، وسعر الصرف ، أدى ارتفاعها والمخاطر الناشئة عنها جزئياً إلى تعويض انخفاض أسعار الفحم العالمية.
جاء ذلك بعد أسبوعين من اعتراض مؤسسات اقتصادية برئاسة اتحاد المصنّعين، على قرار الهيئة العامة لسلطة الكهرباء بخفض أسعار الكهرباء بـ2% فقط.

وادعت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في إسرائيل، أن محاولة الانقلاب على القضاء الإسرائيلي وتأثير ذلك على قوة الشيكل مقابل الدولار، قللت حجم خفض أسعار الكهرباء.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

غزة: "مستشفى شهداء الأقصى" تصدر بيانًا حول وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

الإمارات تفرج عن الشابة فداء كيوان من حيفا

الأخبار الرئيسية

20230326015422

وزارة الجيش الإسرائيلي تحذر : موجات حر متطرفة تضرب المنطقة الصيف المقبل

نتنياهو أمام خياريْن: حربٌ خارجيّةٌ مأساويةٌ أوْ الحرب الأهليّة الكارثيّة

image_processing20230326-2769406-u9wrgc

مكتب حكومي إسرائيلي يمحو "قبة الصخرة" من صورة لحائط البراق

الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد محاصرتهم داخل احد المنازل في طولكرم

بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية