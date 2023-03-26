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13 فريقا يشاركون في بطولة قدامى الرياضيين بغزة

الأحد 26 مارس 2023 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 فريقا يشاركون في بطولة قدامى الرياضيين بغزة



غزة / سما /

أكدت الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين, جاهزيتها لإطلاق البطولة الرمضانية تحت رعاية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة، وبالتعاون مع نادي غزة الرياضي.

وذكر زياد أبو سمرة عضو الجمعية ورئيس اللجنة المشرفة على البطولة, أن المسابقة تحت اسم الراحل "أحمد ياسين", وستنطلق اليوم الأحد بمشاركة 13 فريقا من محافظتي "غزة والشمال", وهي لمواليد "1983 فما فوق".

وشكر أبو سمرة, هنية على دعم ورعايته لبطولة قدامى اللاعبين, مؤكدا أن مبارياتها تبدأ الساعة الثالثة عصرا على ملعب نادي غزة الرياضي المعشب بـ"السودانية".

وفيما يلي قرعة البطولة:

- المجموعة الأولى: الصداقة، وجمعية الشبان المسيحية، وخدمات الشاطئ.

- المجموعة الثانية: التفاح، وفلسطين، واتحاد الشرطة، وشباب جباليا.

- المجموعة الثالثة: الدرج، والمشتل، والزيتون.

- المجموعة الرابعة: الزهراء، وبيت حانون الأهلي، وغزة الرياضي.

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