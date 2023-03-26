غزة.. 7 صفقات جديدة وتجديد عقود 21 لاعباً

غزة / سما /

تواصل أندية غزة ترتيب صفوفها استعداداً لمنافسات الموسم القادم رغم إعلان اتحاد الكرة إطلاق بطولة كأس غزة مطلع مايو القادم للموسم الحالي 2022-2023.

وأعلن خدمات رفح “بطل الدوري الممتاز”، تجديد عقد مدافعه هلال الغواش، واستعادة محمود النيرب لصفوفه مجدداً، فيما تعاقد الصداقة مع لاعب الزوايدة خالد السيد، وجدد عقود الثلاثي، جلال أبو يوسف، ويوسف سالم، وعمرو حمد.

وقات مصادر صحفية إن نادي الشاطئ نجح في التعاقد مع سامح عويضة وخميس حمودة، وتجديد عقد المدافع حازم أبو شنب، فيما تعاقد نماء، مع اللاعبين: محمود أبو عمران “القرص”، والحارس بلال أبو حمدان،

وتعاقد نادي الأمل مع اللاعبين أحمد العكاوي، وجابر رضوان، فيما جدد عقد 7 لاعبين هم: تامر مكرم، أمين الحلون خالد عياش، محمد أبو ريدة، سليم المغربي، كرم الحلاق، الحارس أحمد عليان،

وأعلن اتحاد دير البلح “الصاعد للدرجة الأولى” تجديد عقود 8 لاعبين هم: أحمد أبو ربيع، حازم الهمص، محمد أبو شعيب، عبد الكريم ريان، نصار البحيري، أحمد الديربي، محمد أبو عمران، أحمد أبو ناجي.