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فيديو.. منتخب فلسطين يفوز على شقيقه البحريني في مباراة ودية

الأحد 26 مارس 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. منتخب فلسطين يفوز على شقيقه البحريني في مباراة ودية



المنامة / سما /

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، فوزا مهما على شقيقه البحريني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس السبت، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

وافتتح ميلاد تيرمانيني التسجيل لمنتخبنا في الدقيقة 51، وأضاف إسلام البطران الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يقلص سيد ضياء سيد سعيد النتيجة للبحرين في الدقيقة 80.

وتألق في المباراة حارس "الفدائي" رامي حمادة، الذي تصدى لضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 40 للمنتخب البحرين ونفذها مهدي عبد الجبار، كما تصدى لعدد من الفرص البحرينية على مدار شوطي المباراة.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الفدائي" للاستحقاقات القادمة، من ضمنها تصفيات كأس العالم، في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ونهائيات كأس آسيا في كانون الثاني/ يناير 2024 في قطر.

وكان منتخبنا الوطني قد أجرى معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان، قبل سفره إلى البحرين.

#الفدائي #المنتخب الوطني #المنامة #المنتخب البحريني

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