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برشلونة لديه طريق واحد في مفاوضاته لشراء فيتور روكي

الأحد 26 مارس 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة لديه طريق واحد في مفاوضاته لشراء فيتور روكي



وكالات / سما /

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة بأن نادي برشلونة اصطدم بالشروط التي اقترحها نادي أتلتيكو باراناينسي بخصوص التعاقد مع المهاجم الموهوب فيتور روكي، لكنه لا يزال مُصرًا على ضم اللاعب بالطريقة التي يريدها.

طلب النادي البرازيلي من برشلونة دفع 50 مليون يورو مقابل بيع 85% من خدمات وحقوق اللاعب، على أن يُبقي الـ15% الأخرى لديه لمحاولة تحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل.

وبحسب التحديثات الأخيرة فإن لابورتا يريد تجنب هذا الموقف بأي ثمن، ويريد شراء اللاعب البرازيلي الشاب بالكامل، كما فعل ريال مدريد وفلورنتينو بيريز في في تعاقده مع فينيسيوس جونيور و رودريجو جويس.

سيقبل فيتور روكي أن يكون بديلًا لليفاندوفسكي في موسمه الأول، لكن يبدو بأن تأمين وصوله لن يكون سهلًا كما كان متوقعًا.

وأصبح فيتور روكي ثاني أصغر لاعب كرة قدم يظهر لأول مرة مع البرازيل، وذلك في سن 18 عامًا و25 يومًا، بعد رونالدو نازاريو، الذي ظهر لأول مرة في عام 1994 بعمر 17 عامًا، وكان مهاجم أتلتيك باراناينسي الشاب فد دخل في مباراة المغرب الودية أمس في الدقيقة 64 ليحل محل رودريجو نجم ريال مدريد.

 
#برشلونة #فيتور روكي

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