هالاند يثير قلق مانشستر سيتي قبل مواجهتي ليفربول وبايرن ميونخ

يثير النجم النرويجي إيرلينج هالاند، رأس حربة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قلق ناديه قبل خوض مباراتين هامتين على المستوى المحلي والقاري، بمواجهة ليفربول، يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، ومباراة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا، يوم الحادي عشر من أبريل المقبل، في ملعب الاتحاد.

ويحتاج هالاند لفترة علاجية للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، ووفقاً لشبكة سبورت الألمانية فإن اللاعب يتواجد في إسبانيا في الوقت الحالي، بالتحديد في ماربيا.

والد هالاند، ألف إينج، قال في تصريحات لوسائل إعلام نرويجية” مانشستر سيتي لديه تعاون مع مستشفى في برشلونة، سيخضع فيها هالاند لمزيد من الفحوصات مع تلقي العلاج اللازم”.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى وجود شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة الريدز، وعن ذلك قال والده” لست طبيباً، ولكن المباراة على المحك، ليس ممكناً ألا تتدرب لمدة أسبوعين، ثم تقفز فجأة للملعب”.

وواصل والد هالاند” يجب أن يكون هناك تطور، بالطبع يمكن المجازفة، ولكن لو لم يتدرب بالشكل المطلوب مع الفريق، حينها لن يتمكن من اللاعب، الآن هو بحاجة لمزيد من الرعاية”.

وأوضحت سبورت الألمانية أن مشاركة هالاند ضد بايرن ميونخ تبقى محل شك أيضاً، مع استبعاد حضوره ضد ليفربول بالبريميرليج.