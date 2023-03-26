كيف يعوض تشافي غياب كريستنسن في الكلاسيكو؟

وكالات / سما /

يفقد نادي برشلونة الإسباني خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن في الفترة المقبلة بداعي الإصابة، وسيغيب اللاعب بشكل مؤكد عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في ملعب الكامب نو، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، في الخامس من إبريل المقبل.

ويغيب المدافع الدنماركي عن الملاعب لمدة شهر كامل، بعدما تعرض للإصابة، ليفقده المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في الوقت الذي يعتبر فيه كريستنسن واحد من أهم لاعبي البلوجرانا في الوقت الراهن.



وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشافي سيتجه لتعويض غياب كريستنسن عن صفوف البارسا في الكلاسيكو، من خلال الدفع بماركوس ألونسو في خانة قلب الدفاع، مثلما حدث في مباراة الذهاب بسانتياجو بيرنابيو، والتي عرفت فوز البلوجرانا بهدف دون رد.

فكرة الاعتماد على الإسباني ألونسو في خانة قلب الدفاع من قبل تشافي ليست جديدة، حيث اتجه المدرب بالفعل لمنحه هذا الدور في بعض المباريات الكبرى في الموسم الجاري.

واستبعدت الصحيفة المدريدية خيار الدفع بالهولندي فرينكي دي يونج في التشكيلة الأساسية كقلب دفاع، واعتبرت أنه الخيار الأقل احتمالاً في خيارات تعويض كريستنسن في خط البارسا الخلفي في الكلاسيكو المقبل.