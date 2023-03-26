فيديو.. إسبانيا تكتسح النرويج في مستهل مشوارها بتصفيات اليورو

وكالات / سما /

اكتسحت إسبانيا ضيفتها النرويج، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الافتتاحية من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية المؤهلة لنسخة يورو 2024 في ألمانيا، مساء السبت.

واستضاف الماتادور الإسباني مارتن أوديجارد ورفاقه في ملعب لا روزاليدا، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى، ونجحت إسبانيا في التقدم بهدف في الدقيقة 13 عن طريق داني أولمو.

وانتهى الشوط الأول على وقع هدف أولمو، لتنتظر إسبانيا وصول الدقيقة 84 لتضاعف النتيجة بهدف ثان عن طريق خوسيلو، الذي قرر تكرار زيارته للشباك، وبالفعل لم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة لكي يوقع على هدف لا روخا الثالث.

فوز يضع إسبانيا في صدارة المجموعة رفقة اسكتلندا، مع العلم أن المجموعة تضم أيضاً كل من جورجيا وقبرص.

وفي نفس السياق، فرطت كرواتيا في نقاط الفوز على ضيفتها ويلز، بالتعادل بهدف، في المجموعة الرابعة، في لقاء جرت وقائعه في الأراضي الكرواتية، وعرف لوح النتيجة تواجد اسم اندريج كراماريتش، بوصفه مسجل الهدف الأول في اللقاء، عند حدود الدقيقة 28، قبل أن يدون الفريق الضيف هدف التعادل القاتل في الوقت المبدد.