رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:

* "يديعوت احرونوت":

- التمرد في الليكود: وزير الأمن يدعو نتنياهو لوقف القوانين "تشكل خطرا على أمن الدولة"

- بن غفير يدعو الى الإطاحة بوزير الأمن

- التهديدات الأمنية التي دفعت وزير الأمن للمطالبة بوقف القوانين: مواجهة إسرائيل لعدة جبهات أمر لم يحدث منذ عشرات السنين

- إسرائيل على وشك حرب أهلية ورفض الخدمة بالجيش يتغلغل الى الجيش النظامي

- بن درور يميني: عملية سياسية تتدحرج، إيران على وشك الاقتراب من النووي، السعودية تقترب من إيران، إسرائيل بحاجة الى التهدئة مع الفلسطينيين، والحفاظ على القيم الديمقراطية

- مئات آلاف المتظاهرين في كافة أنحاء المناطق وفي تل أبيب وحدها تظاهر 230 ألف إسرائيلي

- نتنياهو وعد ليفين بإقرار القوانين خلال الأسبوع

- مواجهة بين المستشارة القانونية ونتنياهو

* "معاريف":

- وزير الأمن يدعو نتنياهو الى وقف فوري للقوانين كونها تشكل خطرا على أمن إسرائيل

- دعوة نتنياهو الى اقالة جالانت من منصبه

- مئات آلاف المتظاهرين ضد نتنياهو

- عملية حوارة: إصابة جنديين بجروح متوسطة وخطيرة

- نتنياهو: الخضوع لرافضي الخدمة العسكرية خطر كبير على إسرائيل

- رئيس أركان الجيش حذر من المس بجاهزية العمليات بسبب رفض خدمة الاحتياط

- اليوم: أسبوع الشلل في إسرائيل

- نتنياهو يلغي اليوم جلسة الحكومة

- ثلاثة جرحى في شجار بين مظليين وجنود على الحدود اللبنانية

* "هآرتس":

- جالانت يطالب بوقف إقرار القوانين

- يوسي فرتر: جالانت انتقم من نتنياهو ووضع علامة سؤال حول الانقلاب القضائي

- تدخل نتنياهو في الانقلاب القضائي يعتبر مخالفة جنائية وخيانة للأمانة

- محو صورة قبة الصخرة من صورة علقت بوزارة الداخلية

- رقم قياسي منذ 20 عاما: 971 أسيرا إداريا في الضفة

- فداء كيوان التي حكم عليها بالإعدام في الامارات بسبب تجارتها بالمخدرات تحصل على العفو وتعود إلى حيفا

- يئير نتنياهو يدعي ان الولايات المتحدة تمول الاحتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو