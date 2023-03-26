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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 26 مارس 2023 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:

* "يديعوت احرونوت": 

- التمرد في الليكود: وزير الأمن يدعو نتنياهو لوقف القوانين "تشكل خطرا على أمن الدولة" 

- بن غفير يدعو الى الإطاحة بوزير الأمن 

- التهديدات الأمنية التي دفعت وزير الأمن للمطالبة بوقف القوانين: مواجهة إسرائيل لعدة جبهات أمر لم يحدث منذ عشرات السنين 

- إسرائيل على وشك حرب أهلية ورفض الخدمة بالجيش يتغلغل الى الجيش النظامي 

- بن درور يميني: عملية سياسية تتدحرج، إيران على وشك الاقتراب من النووي، السعودية تقترب من إيران، إسرائيل بحاجة الى التهدئة مع الفلسطينيين، والحفاظ على القيم الديمقراطية 

- مئات آلاف المتظاهرين في كافة أنحاء المناطق وفي تل أبيب وحدها تظاهر 230 ألف إسرائيلي 

- نتنياهو وعد ليفين بإقرار القوانين خلال الأسبوع 

- مواجهة بين المستشارة القانونية ونتنياهو 

* "معاريف": 

- وزير الأمن يدعو نتنياهو الى وقف فوري للقوانين كونها تشكل خطرا على أمن إسرائيل 

- دعوة نتنياهو الى اقالة جالانت من منصبه 

- مئات آلاف المتظاهرين ضد نتنياهو  

- عملية حوارة: إصابة جنديين بجروح متوسطة وخطيرة 

- نتنياهو: الخضوع لرافضي الخدمة العسكرية خطر كبير على إسرائيل 

- رئيس أركان الجيش حذر من المس بجاهزية العمليات بسبب رفض خدمة الاحتياط 

- اليوم: أسبوع الشلل في إسرائيل 

- نتنياهو يلغي اليوم جلسة الحكومة 

- ثلاثة جرحى في شجار بين مظليين وجنود على الحدود اللبنانية

* "هآرتس": 

- جالانت يطالب بوقف إقرار القوانين 

- يوسي فرتر: جالانت انتقم من نتنياهو ووضع علامة سؤال حول الانقلاب القضائي 

- تدخل نتنياهو في الانقلاب القضائي يعتبر مخالفة جنائية وخيانة للأمانة 

- محو صورة قبة الصخرة من صورة علقت بوزارة الداخلية 

- رقم قياسي منذ 20 عاما: 971 أسيرا إداريا في الضفة

- فداء كيوان التي حكم عليها بالإعدام في الامارات بسبب تجارتها بالمخدرات تحصل على العفو وتعود إلى حيفا 

- يئير نتنياهو يدعي ان الولايات المتحدة تمول الاحتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو

#الصحف الإسرائيلية

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