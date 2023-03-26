فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:
* "يديعوت احرونوت":
- التمرد في الليكود: وزير الأمن يدعو نتنياهو لوقف القوانين "تشكل خطرا على أمن الدولة"
- بن غفير يدعو الى الإطاحة بوزير الأمن
- التهديدات الأمنية التي دفعت وزير الأمن للمطالبة بوقف القوانين: مواجهة إسرائيل لعدة جبهات أمر لم يحدث منذ عشرات السنين
- إسرائيل على وشك حرب أهلية ورفض الخدمة بالجيش يتغلغل الى الجيش النظامي
- بن درور يميني: عملية سياسية تتدحرج، إيران على وشك الاقتراب من النووي، السعودية تقترب من إيران، إسرائيل بحاجة الى التهدئة مع الفلسطينيين، والحفاظ على القيم الديمقراطية
- مئات آلاف المتظاهرين في كافة أنحاء المناطق وفي تل أبيب وحدها تظاهر 230 ألف إسرائيلي
- نتنياهو وعد ليفين بإقرار القوانين خلال الأسبوع
- مواجهة بين المستشارة القانونية ونتنياهو
* "معاريف":
- وزير الأمن يدعو نتنياهو الى وقف فوري للقوانين كونها تشكل خطرا على أمن إسرائيل
- دعوة نتنياهو الى اقالة جالانت من منصبه
- مئات آلاف المتظاهرين ضد نتنياهو
- عملية حوارة: إصابة جنديين بجروح متوسطة وخطيرة
- نتنياهو: الخضوع لرافضي الخدمة العسكرية خطر كبير على إسرائيل
- رئيس أركان الجيش حذر من المس بجاهزية العمليات بسبب رفض خدمة الاحتياط
- اليوم: أسبوع الشلل في إسرائيل
- نتنياهو يلغي اليوم جلسة الحكومة
- ثلاثة جرحى في شجار بين مظليين وجنود على الحدود اللبنانية
* "هآرتس":
- جالانت يطالب بوقف إقرار القوانين
- يوسي فرتر: جالانت انتقم من نتنياهو ووضع علامة سؤال حول الانقلاب القضائي
- تدخل نتنياهو في الانقلاب القضائي يعتبر مخالفة جنائية وخيانة للأمانة
- محو صورة قبة الصخرة من صورة علقت بوزارة الداخلية
- رقم قياسي منذ 20 عاما: 971 أسيرا إداريا في الضفة
- فداء كيوان التي حكم عليها بالإعدام في الامارات بسبب تجارتها بالمخدرات تحصل على العفو وتعود إلى حيفا
- يئير نتنياهو يدعي ان الولايات المتحدة تمول الاحتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو