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مكتب حكومي إسرائيلي يمحو "قبة الصخرة" من صورة لحائط البراق

الأحد 26 مارس 2023 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب حكومي إسرائيلي يمحو "قبة الصخرة" من صورة لحائط البراق



القدس المحتلة / سما /

أقدم مكتب ما يسمى بـ "لجنة الاستئناف اللوائية المركزية" التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، على محو "قبة الصخرة" من صورة لمنطقة حائط البراق وضعت داخل مقر المكتب في القدس المحتلة.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم، فإن الصورة تم معالجتها عبر برامج التصميم، وتم وضعها في غرفة استقبال المراجعين.

ويستقبل بالعادة هذا المكتب، كما تذكر هآرتس، الفلسطينيين من شرقي القدس المحتلة، الذين يقدمون أي استئناف ضد قرارات لجان التخطيط التابعة لبلدية القدس.

وبعد الكشف عن الحادثة، وبطلب من صحيفة "هآرتس" تم إزالة الصورة من المكان، وادعت رئيسة المقر شاحار باكشي، أن الصورة علقت من شركة خارجية ويبدو أن من قام بذلك يبدو أنه لم يلاحظ محو قبة الصخرة، مشيرةً إلى أنه تم استبدالها بوضع صورة فيها القبة.

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