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اتحاد موظفي "أونروا" بغزة يُعلن العصيان الإداري في كافة المرافق

الأحد 26 مارس 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد موظفي "أونروا" بغزة يُعلن العصيان الإداري في كافة المرافق



غزة/ سما /

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد 26 مارس 2023، عن العصيان الإداري في كافة المرافق، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، على إثر الخلاف مع إدارة الوكالة، وما اعتبروه بعدم التزام مكتب إقليم غزة بما تعهد به المفوض العام.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم، قرر خلاله إعلان العصيان الإداري في كافة مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/3/2023 والتي تشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.

وطالب الاتحاد، المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.

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