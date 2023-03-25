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"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن عدوانها المتواصل على "الأقصى"

الأحد 26 مارس 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن عدوانها المتواصل على "الأقصى"



رام الله / سما /

حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على المسجد الاقصى والمعتكفين والمصلين فيه، واعتبرته تصعيدا خطيرا في الاوضاع على ساحة الصراع. 

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عمليات الاقتحام الاستفزازية المستمرة للمسجد الاقصى وباحاته من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين، والدعوات التحريضية المتواصلة لتكثيف حشد المقتحمين، كما ادانت اقدام شرطة الاحتلال على اخراج وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة والاعتداء عليهم، واعتبرتها جريمة حقيقية ومساسا بقدسية المسجد الاقصى وباحاته وحرمة شهر رمضان المبارك.

وقالت: إن الحكومة الاسرائيلية التي استبقت الشهر الفضيل بحملة تحريض على الشعب الفلسطيني تحت ذريعة (التحذير من تصاعد العنف) خلال شهر رمضان، تكشف مرة اخرى عن خططها في استخدام تلك الحملات التحريضية لتصعيد عدوانها على شعبنا واقتحاماتها واستهدافها للمسجد الاقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا اذا لم يكن هدمه بالكامل.

وطالبت الخارجية بموقف دولي عملي وفاعل لإجبار الحكومة الاسرائيلية على الالتزام بالاتفاقات الموقعة ووقف استهداف القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى قبل فوات الاوان.

#المسجد الأقصى #وزارة الخارجية #الاحتلال

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