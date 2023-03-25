رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تشييع جثمان الشهيد طارق معالي في كفر نعمة، وتشديد الإجراءات العسكرية في محيط مدينة نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- تشييع الشهيد طارق معالي ومستوطنون يستولون على أراض ويعتدون على رعاة في الأغوار واستهداف مراكب الصيادين في غزة ومحاولة اغراق بعضها

- إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار وسط حوارة

- تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.. عشرات آلاف الاسرائيليين يتظاهرون في عدة مناطق.. اعتقالات واغلاق طرق وغالانت يطالب بوقف فوري للتشريعات

* "الحياة الجديدة":

- تشييع جثمان الشهيد معالي في كفر نعمة ومواجهات واصابات في الرام والاحتلال يحاصر نابلس ومستوطنون يعربدون.. اصابة اثنين من جنود الاحتلال في إطلاق نار بحوارة

- "المركزي لأولياء الأمور": ندعو الأهالي لمرافقة أبنائهم اليوم إلى المدارس.. أقاليم "فتح": نرفض محاولات تسييس المطالب النقابية

- الأردن: طرح الاحتلال عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة تقويض لحل الدولتين

- السعودية تدين قرار الاحتلال نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة والكويت أدانت قرار السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

- هليفي: الجيش على وشك تقليص نطاق عمليات معينة بسبب احتجاج جنود الاحتياط.. نجل نتنياهو أعاد نشر تغريدة "الخارجية الأميركية تحاول إسقاط الحكومة"

- بعد مطالبة غالانت وعضوين من الليكود بوقف تشريعات اضعاف القضاء: هل يصبح ائتلاف نتنياهو دون أغلبية لتمرير القوانين؟ استمرار التظاهرات المعارضة و"بن غفير" يطالب بإقالة وزير الجيش

* "الأيام":

- اصابة جنديين اسرائيليين أحدهما بحالة خطيرة في إطلاق نار في حوارة وانسحاب المنفذ.. اغلاق كافة الحواجز المنتشرة حول نابلس

- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال

- تشييع جثمان الشهيد معالي في كفر نعمة

- الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخرج المعتكفين منه

- اسرائيل: تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وغالانت يحذر ويطالب بالوقف الفوري للتشريعات

- هليفي يحذر: الجيش على وشك تقليص نطاق عمليات معينة

- الأردن: الاستيطان ممارسات أحادية مرفوضة وغير مشروعة