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"الجمعية الإسلامية" تعلن بدء تنفيذ مشاريع حملة رمضان الخير 2023

الأحد 26 مارس 2023 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت الجمعية الإسلامية بغزة بدء تنفيذ مشاريع "حملة رمضان الخير 2023" في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الموافق 23/03/2023م.

وأوضح أمين عام الجمعية الإسلامية د. عماد الحديدي أن الحملة تركز على مشاريع خيرية وإغاثية متنوعة، هي: الطرود الغذائية، القسائم الشرائية، سلة الخضار، وجبات وموائد الإفطار، زكاة الفطر والمال، الرغيف الخيري، وكسوة العيد، مبينًا أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع الطرود الغذائية اعتبارا من اليوم، فيما سيتم تنفيذ باقي المشاريع على فترات متفاوتة.

و تسعى الجمعية من خلال حملتها إلى توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والفئات الهشة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي للعائلات المتعففة والتيسير على المتعسرين منهم ماليا، حيث الآلاف من الأسر باتوا من الفئات الأكثر ضعفا وعوزا بعد أن تفاقمت أوضاعهم الإنسانية بسبب الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة.

ويدعو الأمين العام للجمعية أهل الخير والعطاء لمد يد العون والمساعدة لهذه الأسر الفقيرة والمستورة من خلال وسائل التواصل مع الجمعية.

#الجمعية الإسلامية #رمضان #شهر رمضان

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