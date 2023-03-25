الاحتلال يشدد إجراءاته على نابلس ويعتقل شابًا من حوارة

نابلس / سما /

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها وحصارها على مدينة نابلس، من خلال إغلاق العديد من مداخل ومخارج المحافظة والتضييق على حركة المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال منذ ساعات مساء أمس، وحتى صباح الأحد، إغلاق العديد من الحواجز، ما تسبب بأزمة خانقة اضطر خلالها الآلاف من المواطنين للتنقل عبر طرق التفافية وغيرها للدخول والخروج إلى المحافظة والتنقل بين مناطقها.

وتنتشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مناطق ومفترقات وحواجز جنوب نابلس.

وداهمت تلك القوات منزلًا في بلدة حوارة بعد ساعات من عملية إطلاق النار التي أدت لإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة.