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القواسمي: اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الأحد 26 مارس 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى ينذر بعواقب وخيمة



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المعتكفين فيه بالقوة واعتقال المصلين ينذر بعواقب وخيمة، وهو عدوان آثم على شعبنا ومقدساتنا في شهر رمضان المبارك.

وأكد القواسمي في بيان صحفي، أن هذا العدوان مقصود ومخطط له ضمن مسلسل الاعتداءات اليومية التي تقوم بها حكومة تل أبيب الفاشية، والتي تهدف الى تصدير الأزمة الداخلية لتفجير الأوضاع.
ودعا أبناء حركة "فتح" وجماهير شعبنا الفلسطيني الى الاعتكاف والرباط والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية أمام هذا العدوان الغاشم، الذي يستفز مشاعر كل المسلمين والأحرار في العالم.

#الاحتلال #اسامة القواسمي

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