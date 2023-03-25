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بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

الأحد 26 مارس 2023 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاحد المسجد الاقصى المبارك، وسط حراسة وحماية كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية ان اعدادا كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى منذ ساعات الصباح الاولى، وقامت بجولات استفزازية في مرافقه.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال قامت بافراغ الأقصى من المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مساء أمس السبت المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت المصلين المعتكفين من داخله بالقوة، واعتقلت شابا منهم، وذلك لافراغ المسجد من المصلين والمعتكفين لتهيئة اقتحام المستوطنين للمسجد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وأخرجت المعتكفين منه بالقوة، واعتقلت شابا لم تعرف هويته، كما منعت الشبان من توثيق الاعتداءات وحاولت الاستيلاء على هواتفهم.

وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز على المصلين من اجل تشتيتهم ومحاولة لاخراجهم من باحات المسجد.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ الشيخ عكرمة صبري تعقيبًا على إفراغ الأقصى من المعتكفين: "ان الاحتلال يبدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك، ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين".

ويشهد المسجد الاقصى المبارك في هذه الأثناء توترا شديدا ومواجهات بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد ، وشروعه بالاعتداء على المصلين في المصلى القبلي وإجبار المرابطين على الخروج بالقوة.

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