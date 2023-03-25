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الطقس: اجواء غائمة وباردة وانخفاض لدرجات الحرارة

الأحد 26 مارس 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة وباردة وانخفاض لدرجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الأحد يكون غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتبقى فرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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