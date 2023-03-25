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شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل

الأحد 26 مارس 2023 05:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطي إسرائيلي يعدم شابا فلسطينيا في كفر ياسيف بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

لقي فجر اليوم الشاب عمر سواعد (22 عاما) مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار برصاص شرطي إسرائيلي في بلدة كفر ياسيف بالجليل في الداخل المحتل.

وأفاد شهود عيان بأنه تم نقل الشاب بحالة حرجة الى المستشفى وهناك تم اقرار وفاته. 

وبحسب الشهود:" الضحية كان داخل سيارة، وعندما اصيب بالرصاص تم القاء جثته في الشارع، وهرب من كان برفقته".

وأضاف الشهود: "لا نعرف ما هو السبب الذي جعل الشرطي يطلق الرصاص على الشاب، وحتى لو قرر ذلك كان بامكانه ان يصيبه في الجزء السفلي وليس العلوي.

وذكر موقع واي نت العبري أن الشرطي كان خارج خدمته حين أطلق النار على سواعد، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية أنها تحقق في ظروف الحدث.

#شرطي اسرائيلي #عمر سواعد

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