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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة بلدات بنابلس

الأحد 26 مارس 2023 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة بلدات بنابلس



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات بمحافظة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنود الاحتلال اعتدوا على مواطن برش غاز الفلفل مباشرة في وجهه، خلال مواجهات شهدتها بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عدد من المواطنين جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب شاب بكسر في القدم عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما شهدت قرى كفر قليل جنوب نابلس مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، تجمع مستوطنون عند دوار سلمان الفارسي ودوار عينبوس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحاولوا الاعتداء على المواطنين ومنازلهم.

#نابلس

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