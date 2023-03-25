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أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين منه

الأحد 26 مارس 2023 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على اقتحام الاحتلال للأقصى واخراج المعتكفين منه



القدس المحتلة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك واخراج المصلين المعتكفين منه.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانـوع في تصريح صحفي:"ان الاحتلال الصهيوني ينتهك قدسية شهر رمضان المبارك وحرمة المسجد الأقصى ويصادر حق حرية العبادة وذلك في إطار حربه الدينية المعلنة على شعبنا ومقدساتنا.

وأكد أن اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى ومحاولات إخراج المعتكفين منه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية عواقب ذلك.

وأضاف: "نحيي المرابطين والمرابطات الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال ويدافعون عن حرمة المسجد الأقصى وهويته وسيفشلون مخططات الاحتلال.

وأهاب القانوع بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته والتصدي لجريمة اقتحامه.

وبدوره قال المتحدث باسم  حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة:" ان  الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك حق لشعبنا سيدافع عنه بكل وقت وبكل الوسائل، ولن يفلح ضغط وارهاب الاحتلال ولا خدع غيرهم من وقف الاعتكاف بالأقصى.

وأكد أن الهجوم الصهيوني على المعتكفين بالأقصى، في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك، والاعتداء عليهم، هو جريمة ضد حرية العبادة وحلقة ضمن مسلسل مستمر من العدوان على المصلين والأقصى.

ودعا حمادة  أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للنفير العاجل والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.

#حماس

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