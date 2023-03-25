قوات الاحتلال تحاول إخراج المعتكفين من "الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

جمعت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم عدد من جنودها عند باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في محاولة لتفريغ الأقصى من المعتكفين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت عودة أي شخص إلى داخل المسجد الأقصى عقب مغادرته، مشيرة إلى تواجد أكثر من 30 ضابط من قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وأفادت بأن شرطة الاحتلال أمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى مدة 10 دقائق للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، مشيرة إلى أن الاحتلال بدأ بإخراج النساء المعتكفات من المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وطالبت المعتكفين بالخروج منه.