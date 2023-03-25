السعودية تدين طرح الاحتلال عطاءات لبناء مستوطنات جديدة

القدس المحتلة/سما/

دانت السعودية قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وعبرت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وتنديدها بقرار طرح عطاءات بناء المستوطنات "الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".

وحثت المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية".



وقالت إن هذه الممارسات من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.



وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي "عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية".

وأشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، يوم الأحد الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.