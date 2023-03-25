تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات المقبلة

غزة/سما/

كشف الراصد الجوي عبدالقادر صافي، مساء اليوم السبت تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين ليوم غدٍ الأحد.

وبين الراصد صافي ، أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها طقس فلسطين من المتوقع أن يزداد تأثيرها يوم غدٍ الأحد26/3/2023م، تكون فيها الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق العديد من المناطق بما فيها مناطق قطاع غزة

كما بين أن هطول الأمطار في حالات عدم الاستقرار الجوي تكون عشوائية ومتباينة من منطقة إلى أخرى.

وبدوره قال الراصد الجوي ليث العلامي أن الفرصة تبقى مهيأة خلال يوم غد الأحد لهطول أمطار ضمن نطاقات جغرافية عشوائية مُتفرقة "غير شاملة".

وأشار إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، وعودة انخفاضها بشكل ملموس خلال أيام نهاية الأسبوع، وبالتالي تصبح الأجواء باردة بشكل ملحوظ خاصة ليلاً.