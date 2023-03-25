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قيادي بحماس: عملية حوارة تؤكد أن الضفة كانت وستبقى خزانًا للمقاومة

السبت 25 مارس 2023 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: عملية حوارة تؤكد أن الضفة كانت وستبقى خزانًا للمقاومة



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، مساء اليوم السبت ، أن عملية حوارة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقال القيادي رضوان في تصريح صحفي تعقيبًا على عملية حوارة:" نبارك عملية حوارة البطولية والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا"، مؤكداً أن هذه العملية البطولية تؤكد على تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية وأن الضفة كانت وستبقى خزانًا للمقاومة.

كما أكد على تكامل المقاومة ووحدة الشعب والأرض وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا، داعيا أهلنا في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

وأصيب جنديين "إسرائيليين"، اليوم السبت25/3/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة.

#حماس #اسماعيل رضوان

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