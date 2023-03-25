عملية حوارة: غالانت يجري تقييما للوضع وداغان يطالب بشن عملية عسكرية ضد السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت سيجري تقييماً للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس "الشاباك" رونين بار وقادة في المنظومة الأمنية، في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة حوارة والتي أدت لإصابة جنديين إسرائيليين حالتهما خطيرة ومتوسطة.

وفي سياق متصل طالب ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤاف غالانت بالإيعاز لشن عملية عسكرية ضد السلطة الفلسطينية الإرهابية لجمع الأسلحة واستعادة الردع.

وأصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر عبرية، فإن الجنديين أصيبا بجروح متوسطة وخطيرة ونقلا للعلاج في مستشفى بيلنسون بمدينة بتاح تكفا في الداخل المحتل.

وتلاحق قوات كبيرة من جيش الاحتلال مركبة المنفذين، ونصبت قوات الاحتلال حواجز في عدة مناطق جنوب نابلس.