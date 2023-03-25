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"كتائب أبو علي مصطفى" تتبنى عملية حوارة

السبت 25 مارس 2023 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب أبو علي مصطفى" تتبنى عملية حوارة



نابلس/سما/

 أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، مسؤوليتها عن عملية حوارة، التي أصيب خلالها جنديان إسرائيليان بجروح.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي، "تمكّن مقاومونا، من استهداف قوةٍ صهيونيّةٍ عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس".

وأضافت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بأنها "توجّه الدعوة الجادّة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة للتوحّد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينيّة، كإطارٍ جبهويٍ ميداني مقاوم".


وتابعت:" "لتكن المقاومة مهمة وطنيّة راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، لنكن يدًا بيد وكتفًا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".

#كتائب أبو علي مصطفى

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