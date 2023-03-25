"بيت مال القدس" تقدم مساعدات لعدد من العائلات المقدسية المحتاجة

القدس المحتلة/سما/

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم السبت، عملية المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة لمناسبة شهر رمضان الكريم، بتمويل من المملكة المغربية، بتكلفة بلغت 100 ألف دولار.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا العام نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، و131 من حراس مدارس القدس، و80 عائلة لأشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

وأشرف على وضع قوائم المستفيدين من هذه العملية اختصاصيون اجتماعيون بمرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة في القدس، وفق معايير محددة، تحت إشراف مكتب تنسيق برامج ومشروعات الوكالة في المدينة المقدسة.

وتشتمل العملية المساعدات الغذائية، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في أماكنهم، وهي تكفي حاجيات الأسر لشهر كامل، وتتوزع على 22 صنفا من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، وبعض المكملات الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان.

وحضر عملية التوزيع الأولى إلى جانب محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، مدير التربية والتعليم في القدس وشخصيات دينية واجتماعية مقدسية، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.