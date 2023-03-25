  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بيت مال القدس" تقدم مساعدات لعدد من العائلات المقدسية المحتاجة

السبت 25 مارس 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيت مال القدس" تقدم مساعدات لعدد من العائلات المقدسية المحتاجة



القدس المحتلة/سما/

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم السبت، عملية المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة لمناسبة شهر رمضان الكريم، بتمويل من المملكة المغربية، بتكلفة بلغت 100 ألف دولار.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا العام نحو 124 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، و500 من العائلات المحتاجة، مع منتسبي ست من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، و131 من حراس مدارس القدس، و80 عائلة لأشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

وأشرف على وضع قوائم المستفيدين من هذه العملية اختصاصيون اجتماعيون بمرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة في القدس، وفق معايير محددة، تحت إشراف مكتب تنسيق برامج ومشروعات الوكالة في المدينة المقدسة.

وتشتمل العملية المساعدات الغذائية، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في أماكنهم، وهي تكفي حاجيات الأسر لشهر كامل، وتتوزع على 22 صنفا من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، وبعض المكملات الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان.

وحضر عملية التوزيع الأولى إلى جانب محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، مدير التربية والتعليم في القدس وشخصيات دينية واجتماعية مقدسية، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.

#القدس #العائلات المقدسية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: الغضب في واشنطن لكن الخشية من الإمارات

جيش الاحتلال يكشف عن حادثة أمنية خطيرة حصلت بين جنوده

صحيفة عبرية: نتنياهو يلهو بـ"فتاته المطاطية" غالانت

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

السعودية تفرج عن شقيقين فلسطينيين بعد انتهاء مدة محكوميتهم

قصف صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا

تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المفكر وليد دقة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-25_17-29-53

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

photo_2023-03-25_18-30-37

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

"عرين الأسود" تغرد بشكل مفاجئ بعد عملية حوارة

إيران تتوعد بالرد على أي هجوم يستهدف قواعدها في سوريا

73d0e288-81b6-44fc-ad1f-f2651fa60038

غزة: "مستشفى شهداء الأقصى" تصدر بيانًا حول وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية