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أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

السبت 25 مارس 2023 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، مساء اليوم، لانعقاد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بعد عملية إطلاق النار في حوارة والتي أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين حالتهما متوسطة وخطيرة.

ووفق القناة 12 العبرية، دعا بن غفير لانعقاد الكابينت عقب عملية حوارة للخروج بقرارات تهدف إلى بسط السيطرة الأمنية وإقامة حواجز دائمة وإغلاق المتاجر التي تشكل خطرًا أمنيًا.

وقال بن غفير معقبا على العملية: "يجب أن يعقد الكابنيت بعد عودة رئيس الوزراء نتنياهو من الخارج ، حان الوقت لاستعادة السيطرة على حوارة واستعادة النظام.

#بن غفير #عملية حوارة

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