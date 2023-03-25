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"حماس" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة

السبت 25 مارس 2023 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة



غزة/سما/

حمّلت حركة حماس سلطات الاحتلال وما يسمى إدارة مصلحة السجون؛ المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير البطل وليد دقة، بعد التدهور الذي طرأ على صحّته جراء معاناته من مرض السرطان، وما تعرّض له من جريمة إهمال متعمّدة، ومماطلة في نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبيّة اللازمة.

وأدان الناطق باسم الحركة، د. عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي السبت، سياسة الإهمال الطبي المستمرة التي يتعرض لها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال للكف عن انتهاكاته وجرائمه والتي تستوجب الإدانة والمحاسبة.

#حماس #الاحتلال #الاسير وليد دقة

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