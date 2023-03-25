وقفتان تضامنيتان مع النقب في شفا عمرو وسخنين ضد سياسة الهدم والترحيل

الجليل/الناصرة/سما/

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة تضامنية على مفرق "الناعمة – شفاعمرو" مع أهالي النقب ضد سياسة الهدم والترحيل الممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية في ظل عمليات الهدم والتجريف المتواصلة. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة لتنظيم نشاطات يوم الأرض هذا العام تحت شعار "لن نرحل عن أرضنا".



ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى لافتات مؤكدة على أهمية الصمود والوقوف إلى جانب أهالي النقب في مواجهة سياسات الهدم والترحيل.

وفي مدينة سخنين، شارك العشرات في وقفة التحام مع النقب في ظل ما يتعرض له المواطنون الأصلانيون من هجمة تستهدف أراضيهم ومنازلهم.

ونظمت الوقفة مقابل النصب التذكاري للشهداء، ورفع المتظاهرين خلالها لافتات إسناد لأهالي النقب وأخرى منددة بعمليات الهدم والتهجير.