فيديو: مأزق الضيف يدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري

في فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فقدت مذيعة أسترالية السيطرة على نفسها، وانهمرت بالضحك، على الهواء مباشرة، خلال اتصال مع ضيف عبر تطبيق "زووم".

ولم تستطع أليس مونفريز، من محطة "نيو أديلايد 9"، التوقف عن الضحك بعد أن واجه ضيفها بعض الصعوبات الفنية خلال اتصال عبر "زووم".

واختار مارك بورليس، من الجمعية الملكية للسيارات، عن طريق الخطأ، صورة جعلته يبدو كما لو كان يرتدي قبعة مصغرة على شكل بيتزا، خلال نشرة الأخبار.

If only we could have run the whole thing.. including his profanities.

Very very funny. I’m still giggling! https://t.co/v358PNkV6h