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فيديو: مأزق الضيف يدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري

السبت 25 مارس 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مأزق الضيف يدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري



وكالات

في فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فقدت مذيعة أسترالية السيطرة على نفسها، وانهمرت بالضحك، على الهواء مباشرة، خلال اتصال مع ضيف عبر تطبيق "زووم".

ولم تستطع أليس مونفريز، من محطة "نيو أديلايد 9"، التوقف عن الضحك بعد أن واجه ضيفها بعض الصعوبات الفنية خلال اتصال عبر "زووم".

واختار مارك بورليس، من الجمعية الملكية للسيارات، عن طريق الخطأ، صورة جعلته يبدو كما لو كان يرتدي قبعة مصغرة على شكل بيتزا، خلال نشرة الأخبار.

وحاول الضيف اختيار "فلتر" يخفي خلفيته ويجعلها ضبابية، لكنه لم يعرف كيف يحقق ذلك، فاختار صورة لفتاة تغسل سيارة بالخطأ ووضعها كخلفية.

وعندما وضع قبعة "البيتزا" على رأسه، انفجرت المذيعة بالضحك ولم تستطع تدارك نفسها.

وشارك بورليس بالضحك وبعد ملاحظة القبعة وقال: "سأقوم بتسجيل الخروج وأعود فورا".

ونشرت المذيعة الفيديو على حسابها، وكتبت "لا زلت أضحك".

#استراليا

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