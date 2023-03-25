مستوطنون يهاجمون الرعاة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

الأغوار/سما/

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، الرعاة في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المواطن طارق طالب عواودة أصيب بحجر في الرأس، بعد مهاجمته من قبل المستوطنين، كما قتلوا رأسا من الماشية.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يومين من قيام مستوطنين آخرين بالاعتداء على الرعاة وعلى خيام المواطنين في خربة الفارسية.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد بشكل شبه يومي اعتداءات من المستوطنين على الرعاة خلال تواجدهم في المراعي، إضافة إلى الاعتداءات المتصاعدة على المواطنين في المنطقة وممتلكاتهم.