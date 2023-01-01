حماس تستنكر التوسع الاستيطاني في الضفة

غزة / سما/

أدانت حركة حماس اليوم السبت توسّع المشاريع الاستيطانية في بيت لحم والقدس واستمرار حكومة الاحتلال مصادرة أراضى الفلسطينيين.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح وصل سما إنّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات؛ "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس، تعبيرٌ عن استمرار نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا الاحتلال.

ودعا السلطة الفلسطينية مجدداً إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب الحقوق الوطنية المشروعة.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ولجم سياساته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.