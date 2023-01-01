كهرباء غزة تكشف عن الآلية الجديدة لجدول الكهرباء في شهر رمضان

غزة / سما /

كشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية جدول توزيع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، إن جدول التوزيع خلال شهر رمضان جدول مريح نظراً لانحسار المنخفضات الجوية والدخول في الأجواء الربيعية".

وأضاف: "ما يتوفر من كميات كهرباء يتم ضخه على جدول توزيع الكهرباء وحالياً الجدول مريح ونستطيع القول بأن جدول ثماني ساعات وزيادة عن ثماني ساعات سيكون هو السائد".

وتابع: "الشركة تعمل حسب ما تستطيع أن توفر أكبر كم من الكهرباء للسكان".

وطالب ثابت سكان قطاع غزة للتعامل مع الكهرباء بـ "حكمة وعقلانية والاستفادة منها بشكل مريح بكل أوقاتهم حتى لا يتراكم العبء المالي عليهم".