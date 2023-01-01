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جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

السبت 25 مارس 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل



بيروت / سما /

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، إلى حماية الأردن، ردا على استخدام وزير إسرائيلي لخريطة مكتوب عليها إسرائيل، تضم المملكة والأراضي الفلسطينية.

وقال جنبلاط عبر تويتر "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".

وأضاف "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن"، لافتا إلى أن دعمه في كل المجالات فوق كل اعتبار.

وختم بقوله "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا...".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد عرض منذ أيام، خلال حفل خريطة لإسرائيل، تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما جعل البرلمان الأردني يصوت بالأغلبية لصالح مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

#وليد جنبلاط #الأردن #إسرائيل

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