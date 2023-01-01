ليبرمان يدعو لمظاهرات كبيرة الليلة ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان، المستوطنين الصهاينة للخروج مساء اليوم السبت في حيفا احتجاجًا على قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لنزع الديمقراطية الإسرائيلية من القضاء.

وقال ليبرمان: "أدعو الجميع للخروج والاحتجاج الليلة ضد من تخلوا عن الفكرة الصهيونية لصالح كرسي الحكم نراكم الليلة في حيفا".

يُشار إلى أن التظاهرات المستمرة منذ أسابيع عدة هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها "إسرائيل" على الإطلاق، وتأتي المظاهرات احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي يرغب نتنياهو بتحقيقها، الأمر الذي أدى لانقسامات عميقة داخل المجتمع الصهيوني، حيث بدأ جنود الاحتياط - العمود الفقري لجيش الاحتلال - بالتهديد بالتوقف عن العمل كوسيلة لإظهار معارضتهم.

وفي خطوة غير مسبوقة، تعهّد طيارو سرب النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، بعدم حضور التدريبات، قبل عدولهم عن قرارهم لإجراء محادثات مع قادتهم.

وبينما تتعامل حكومة نتنياهو بحزم شديد مع هذه التظاهرات، مدعية أن المعارضين السياسيين هم من يُغذو المظاهرات، يقول معظم الفقهاء القانونيين إن الإصلاحات ستقضي فعليا على استقلالية القضاء، في حين تصف شخصيات المعارضة المقترحات بأنها محاولة "انقلاب على النظام" من قبل رئيس الوزراء وائتلافه.

ويقول نتنياهو: "إن الإصلاحات تهدف إلى منع المحاكم من تجاوز سلطاتها وإن المستوطنين الإسرائيليين صوّت لها في الانتخابات الأخيرة.