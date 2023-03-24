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إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

السبت 25 مارس 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات



وكالات / سما /

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأكد كنعاني، أن "طهران تدرك مسؤوليتها والتزاماتها الدولية بشأن برنامجها النووي وتلتزم بتلك المعاهدات، وفيما بتعلق بالاتفاق النووي فإنها تتعاطى مع الجهات المعنية في الأطر التقنية والسياسية الخاصة بهذا الاتفاق".

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في بيان، عقب اجتماعه الأربعاء الماضي، رفض "استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث"، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".

ودعا المجلس، "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مرحبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.

#الإمارات #البرنامج النووي الإيراني #مجلس التعاون الخليجي

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