بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون الحافلة الأولى للمسافرين من الكشف الجديد رقم (12/2023). اضغط هنا

كذلك للمسافرين من الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم. (2023/12) اضغط هنا

ودعت الهيئة ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.