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بنوك فلسطينية تُحذر من التعامل مع العملات المُشفرة

السبت 25 مارس 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنوك فلسطينية تُحذر من التعامل مع العملات المُشفرة



غزة / سما /

أصدرت عدد من البنوك الفلسطينية، بيانات منفصلة، محذرة خلالها من التعامل مع العملات المُشفرة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ودعا بيان صادر عن بنك الإسكان، للابتعاد عن التعامل مع الأصول والعملات المشفرة، محذرًا من أنها غير مرخصة وممنوع التداول بها.

وقال البنك على صفحته عبر "فيسبوك" إن العمل بالعملات المشفرة يحمل مخاطر عالية كونها سريعة التذبذب وتسبب بخسائر مالية فادحة للمتداولين.

وأضاف أنها “تعرض المواطنين إلى مخاطر عالية ناتجة عن الاحتيال والقرصنة الالكترونية، وقد تعرضهم لخسارة أموالهم”.

ومن جانبه، أكد بنك القدس على أن التعامل بالعملات المشفرة يعرض المتداولين إلى خسائر مالية كبيرة في رأس مالهم خاصة وأنها عرضة للاختراق الالكتروني أو القرصنة والسرقة من قبل مجهولين.

وشدد على أن العملات المشفرة تستخدم في تمويل أعمال وأنشطة غير مشروعة.

كما وأكد البنك الإسلامي الفلسطيني على أن العملات الرقيمة يصعب تتبعها واستعادتها حال تعرضها للسرقة والقرصنة، مشيرًا إلى أن الجهات التي تديرها غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة من أي جهة تنظيمية.

وحذر بنك القدس من التعامل بالعملات سواء كان بهدف الاستثمار أو الإدخال أو التبادل التجاري وغيرها من المعاملات.

#البنوك الفلسطينية #العملات المُشفرة

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