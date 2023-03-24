رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات الجمعة في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

100 ألف يصلون الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى والاحتلال يقتحم المسجد

إصابات في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا وتشييع جثمان الشهيد كرم سلمان في قوصين

"فتح" و"المجلس المركزي لأولياء الأمور" يدعوان المعلمين إلى إنقاذ العام الدراسي

موسكو تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة "قبر العذراء مريم" في القدس

الرئيس والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بحلول رمضان

تظاهرة مناهضة للاحتلال وصيحات استهجان باستقبال نتنياهو في لندن

"الهيئة المستقلة" تطالب حماس بالإفراج الفوري عن الزميل هاني أبو رزق

الآلاف يؤمون الحرم الإبراهيمي في الجمعة الأولى من رمضان

إضعاف القضاء.. مئات الطيارين وعناصر الاستخبارات العسكرية يوقفون خدمتهم بالاحتياط

"الأيام":

سلطات الاحتلال تنشر عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

إصابة العشرات في قمع مسيرات الجمعة وأهالي قريوت يتصدون لاقتحام استيطاني

100 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالأقصى رغم قيود الاحتلال المشدّدة

إسرائيل: منظمو الاحتجاجات يخططون لتصعيد فعالياتهم خلال الأسبوع الحالي

موسكو تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة "الجثمانية "

سيناتور أميركي: إدارة بايدن تبدو ضعيفة بسبب فشلها في محاسبة إسرائيل

200 طيار حربي إسرائيلي يوقفون خدمتهم في الاحتياط

مسؤول إسرائيلي: الأميركيون يحاولون الإطاحة بحكومة نتنياهو

ألمانيا تعبر عن قلقها من المصادقة على عودة المستوطنين لمستوطنات مخلاة

"القدس":

المصادقة على مخططات لبناء 8100 وحدة استيطانية

تشييع الشهيد كرم سلمان في قوصين

أكثر من 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

الأسير وليد دقة يواجه وضعا صحيا خطيرا في مستشفى "برزلاي"

الحرب في أوكرانيا تضر بصناعة الأسلحة الروسية

بلدة جبل المكبر تواجه سياسة الهدم والتوسع الاستيطاني

"أولياء الأمور" و"فتح" يدعوان المعلمين لاستئناف العملية الدراسية

واشنطن ضعيفة بسبب فشلها في محاسبة إسرائيل

نتنياهو يجري محادثات مع سوناك على وقع مظاهرات احتجاجية ضده في لندن