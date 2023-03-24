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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 25 مارس 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11765 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 13782 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11561 مواطناً و155 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 13605 مواطنا، و125 أجنبيًا، و49 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتلقون العلاج في الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #غزة

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