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جيش الاحتلال يكشف عن حادثة أمنية خطيرة حصلت بين جنوده

السبت 25 مارس 2023 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف عن حادثة أمنية خطيرة حصلت بين جنوده



القدس المحتلة / سما /

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن واقعة وصفها بالخطيرة حدثت بين جنوده على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات إصابة جنديين على إثر اندلاع شجار عنيف بين مجموعة جنود يعملون على الحدود اللبنانية، وبين وحدة "ن" الخدمة الدائمة.

ونوّهت إلى أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت آحرنوت" بإصابة ثلاثة جنود وليس اثنين فقط؛ إثر هذه الحادثة.

من جهته، عقب المتحدث باسم جيش الاحتلال على هذه الواقعة، قائلا إنها "حادثة خطيرة لا تنسجم مع مبادئ وأخلاق جيش الاحتلال". وفق تعبيره.

#جيش الاحتلال #الحدود اللبنانية

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