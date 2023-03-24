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زيلنسكي: لا قدرة لدينا على شن هجوم مضاد

السبت 25 مارس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيلنسكي: لا قدرة لدينا على شن هجوم مضاد



وكالات / سما /

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم السبت، أن بلاده غير قادرة حالياً على شن هجوم مضاد؛ نتيجة نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون": "لا يمكننا البدء بعد، لا يمكننا إرسال جنودنا إلى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس".

وأضاف : "إن أوكرانيا تنتظر حالياً توريد الأسلحة من شركائها، وأن الوضع في شرق البلاد على حد وصفه "غير موات" حالياً.

وطالب زيلينسكي، أوروبا بسرعة توفير الأسلحة الحديثة والتعجيل في إرسالها إلى كييف.

وتابع قائلاً:"إنّ الأمر متروك للتكتل المؤلف من 27 دولة، لاتخاذ إجراءات "لاحتواء روسيا بعد أكثر من عام، على الحرب".

وأشار زيلينسكي إلى أنّ الاتحاد الأوروبي هو الذي أرجأ قرارات توفير أسلحة "بعيدة المدى وطائرات مقاتلة حديثة" والمضي قدماً في محادثات منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب حلفاء زيلنسكي الغربيون في وقت سابق عن تحفظات شديدة بشأن إرسال طائرات مقاتلة غربية على أحدث طراز إلى أوكرانيا.

جدير ذكره أنه وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على خطة بملياري يورو (2.14 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة.

#زيلنسكي

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