  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نجل نتنياهو يعيد نشر تغريدة: "الخارجية الأميركية تحاول إسقاط الحكومة"

السبت 25 مارس 2023 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يعيد نشر تغريدة: "الخارجية الأميركية تحاول إسقاط الحكومة"



القدس المحتلة / سما /

أعاد نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، نشر تغريدة نُقلت عن محام وصحافي أميركي ادعى أن "وزارة الخارجية الأميركية تحاول عزل إدارة نتنياهو، ربما نيابة عن إيران".

 

وقال مسؤول سياسي كبير مرافق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في زيارته إلى لندن، أمس الجمعة، إن "إدارتين أميركيتين حاولتا بالفعل عزل نتنياهو عن السلطة"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأجاب المسؤول السياسي البارز الذي رافق نتنياهو إلى لندن عما إذا كانت الإدارة الأميركية تتدخل كثيرًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل؟ فأجاب: "ليس أكثر من المعتاد. لقد حاولوا عزل نتنياهو من السلطة مرتين. كان هناك تدخل صارخ في ذلك، في السابق من قبل كلينتون، التي اعترفت بذلك، ولاحقًا من قبل إدارة أوباما، الآن لم نصل إلى هذا المستوى، لكن الانجراف موجود الآن...".

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الأميركية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط. والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب هامة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".

وعلى ذلك علّق، المسؤول المرافق لنتنياهو أن "الوضع لا يتدهور، هذا ثابت، لدينا اختلافات بشأن المستوطنات، يوجد تفاهمات وكان لدينا لقاء في شرم الشيخ، هم يفهمون بشكل جدي جهودنا لمنع التصعيد".

وأشار إلى أنه بخصوص قانون إلغاء فك الارتباط "لم تكن هناك أي خروقات لالتزاماتنا".

#الخارجية الأميركية #الحكومة الاسرائيلية #تغريدة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: الغضب في واشنطن لكن الخشية من الإمارات

وفاة "سفاح إسرائيل" مرتكب مذبحة الجنود المصريين عام 1948

قصف صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا

السعودية تفرج عن شقيقين فلسطينيين بعد انتهاء مدة محكوميتهم

الشيكل يواصل الضعف أمام الدولار بعد تصريحات نتنياهو

بعد خطاب نصر الله.. هل سترد "إسرائيل" على هجوم مجدّو؟

صحيفة عبرية: نتنياهو يلهو بـ"فتاته المطاطية" غالانت

الأخبار الرئيسية

نتنياهو-يؤاف-غالانت100-730x438

صحيفة عبرية: نتنياهو يلهو بـ"فتاته المطاطية" غالانت

photo_2023-03-24_21-32-52

تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المفكر وليد دقة

photo_2023-03-24_20-22-01

يديعوت: الغضب في واشنطن لكن الخشية من الإمارات

20200520090415reup-2020-05-20t090246z_515288378_rc29sg930oxs_rtrmadp_3_israel-netanyahu-trial-explainer.h-730x438

نتنياهو يدعو لموقف حازم ضد "العصيان العسكري".. "خطر رهيب" على إسرائيل

AP23083371145458-640x400-1-640x400

ديفيد هيرست: كيف يمكن للسياسة البريطانية بالدفع نحو انتفاضة ثالثة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية