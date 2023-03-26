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طقس فلسطين: امطار متفرقة على مختلف المناطق

السبت 25 مارس 2023 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: امطار متفرقة على مختلف المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-03-25، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأحد: 2023-03-26

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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