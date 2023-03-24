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قصف صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا

الجمعة 24 مارس 2023 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا



دمشق/سما/

استهدف قصف صاروخي، مساء اليوم الجمعة، قواعد للجيش الأمريكي شرقي سوريا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لقناة الجزيرة: " تعرضت إحدى قواعدنا شرقي سوريا لقصف بنحو 8 صواريخ ونعمل على تقييم الإصابات والأضرار.

وأفادت مصادر إعلامية عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول، وعن قصف صاروخي استهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز بريف دير الزور.


وقالت مصادر محلية في محيط قاعدة حقل "العمر" النفطي في دير الزور لـ "سبوتنيك"، إن "ألسنة اللهب تتصاعد من داخل المدينة السكنية للجيش الأمريكي ضمن الحقل (المنطقة الخضراء) وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي وطيرانه الحربي والاستطلاعي فوق القاعدة وفي محيطها".


وأضافت المصادر المحلية: "توجيه عدة ضربات صاروخية على قاعدة حقل "الكونيكو" للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لاشرعية لها بريف دير الزور الشمالي".

وقالت المصادر أن أصواف الانفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة "كونيكو" جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان في هذه الأثناء من داخلها.


وتابعت المصادر المحلية: "لا توجد معلومات دقيقة حول الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين داخل قاعدتي "العمر" و"كونيكو"، وسط سماع دوي صفارات الإنذار تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية الأمريكية على سرير نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية"

#صواريخ #الجيش الامريكي

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