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الأسير أيمن العواودة من غزة يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الجمعة 24 مارس 2023 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير أيمن العواودة من غزة يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال



غزة/سما/

 قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى، أن الأسير أيمن العواودة من مخيم البريج وسط قطاع غزة دخل عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأضاف: أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير/أيمن إبراهيم فرحان العواودة (50عاما) بتاريخ 23/3/2023 من مدينة رام الله  حيث كان يعمل ضابطاً في جهاز الاستخبارات العسكرية، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بتهمة مقاومة الاحتلال وقتل مستوطن والانتماء إلى حركة فتح.
 
وأشار إلى أن الأسير "العواودة" من مواليد 1/3/1973، ومتزوج وأب لاثنين من الأولاد هما:محمد وعلام، ويقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي ويعتبر من قيادات حركة "فتح" والحركة الوطنية الأسيرة، ويتمتع بإرادة قوية وعلاقات وطنية واسعة.
 
وذكر فروانة إلى أنه يبلغ عدد أسرى قطاع غزة (200) أسير، ومن بينهم (25) أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، أقدمهم الأسير ضياء الأغا من خانيونس جنوب قطاع غزة والمعتقل منذ ما يزيد عن 30سنة ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

#غزة #الأسير أيمن العواودة

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