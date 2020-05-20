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"المكافحة" بغزة تضبط حبوباً مخدرة وتوقف مروجاً ومطلوبَين

الجمعة 24 مارس 2023 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المكافحة" بغزة تضبط حبوباً مخدرة وتوقف مروجاً ومطلوبَين



غزة/سما/

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى، الجمعة، ضبطها كمية من الحبوب المخدرة وتوقيف مروج ومطلوبَين اثنين في مهمتين منفصلتين.

وقالت مكافحة المخدرات في تصريح مقتضب، إنها تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين للمحكمة العسكرية على ذمة قضايا ترويج مخدرات: (ع. ف) و(ح. ح)، وذلك بعد تحريات ومتابعة دقيقة.

وأوضحت أنها أحالت المذكورَين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

وفي سياق منفصل، ضبطت شرطة مكافحة المخدرات قسم دير البلح 6 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد المروجين.

وافادت المكافحة أنها وبعد استصدار إذن تفتيش للمنزل، ألقت القبض على المدعو (م. ح) وبحوزته الكمية المذكورة، وذلك بمشاركة قوة من التدخل وحفظ النظام، والشرطة النسائية.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت المذكور والمضبوطات، وملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، شدد مدير دائرة مكافحة المخدرات في محافظة الوسطى على استمرار جهودهم في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المروجين والتجار حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

#غزة

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